Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Медведев прокомментировал увольнение главы Российского экологического оператора

45
0 Оставить комментарий

Медведев прокомментировал увольнение главы Российского экологического оператора

Москва, 5 декабря. Курирующие так называемую «мусорную реформу» члены правительства РФ были недовольны темпами работы Российского экологического оператора. Об этом в четверг заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя увольнение главы компании Дениса Буцаева.

«Здесь нет никакой причины, кроме одной. Коллеги были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компании. Они хотят, чтобы там было больше энергии. Надеюсь, компания заработает активнее», — отметил он, выступая в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

По словам главы правительства, речь идет о создании целой отрасли, которой в России прежде никогда не было. В советские времена весь мусор просто свозился на свалку и взрывался. Теперь же необходимо создать систему переработки отходов, что требует больших инвестиций, а также усилий со стороны как федеральных, так и местных властей. До 2024 года правительство намерено выделить 300 млрд рублей в рамках «мусорной реформы». Кроме того, необходимо приучить людей к раздельному сбору мусора. Ведь многие привыкли выбрасывать все отходы в один мусорный бак.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров