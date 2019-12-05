В Госдуме призвали «Фонтанку» извиниться за распространение фейка о бойце ЧВК «Вагнера»

Вслед за «Новой газетой» «Фонтанка» опубликовала собственный фейк по нашумевшему видео ликвидации в Сирии боевика ИГИЛ1 («Исламское государство»1 — запрещенная в РФ террористическая организация). Петербургское издание заявило, что участником инцидента является 39-летний житель Брянска по имени Руслан, однако Федеральное агентство новостей выяснило, что это очередное вранье, а в Госдуме потребовали от «Фонтанки» публично принести извинения за дезинформацию.

Как утверждает «Фонтанка», примерный семьянин, участник боевых действий в Чечне, занимающийся патриотическим воспитанием брянских детей, в 2017 году был бойцом ЧВК «Вагнера» и находился в командировке в Сирии. Автору «расследования» Александру Ермакову якобы удалось взять телефонное интервью у Руслана, в котором житель Брянска будто бы уклоняется от ответов на каверзные вопросы о своей поездке в Сирию.

ФАН тоже пообщался с героем публикации «Фонтанки» и выяснил, что в действительности петербургские журналисты с ним никогда не связывались, но использовали его имя, чтобы создать нужную для себя картинку. В беседе с ФАН Руслан Нехаев раскрыл детали своей биографии, далекие от участия в каких бы то ни было боевых действиях, и заявил о своей готовности подать в суд на «Фонтанку», которая использовала его имя в собственных целях.

«У меня есть планы по отношению к этой редакции, потому что мне очень неприятно слышать о себе такие высказывания в прессе», — заявил Руслан.

Прокомментировал эту историю заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я еще раз хочу обратить внимание ряда средств массовой информации на то, что объективность освещения тех или иных событий — это важнейшее условие журналистской работы. Искажение действительности — это создание фейков, которые наносят моральный вред всем без исключения гражданам России», — считает депутат Госдумы.

Он объяснил, что, подтасовывая факты и очерняя российских военнослужащих, борющихся с международным терроризмом в Сирии по приглашению официального Дамаска, «Фонтанка» звучит в унисон с проплаченными Западом так называемыми либеральными оппозиционерами, которые ищут следы «Вагнера» по всему миру и продают свои лживые расследования как информационную бомбу.

«Я считаю, что «Фонтанка» обязана извиниться за распространение фейков. Такие публикации не красят и не идут на пользу СМИ. А почему они появляются? Здесь может быть два варианта: либо это погоня за жареным, стремление собрать как можно больше просмотров, либо это исполнение чьего-то заказа с целью дискредитации людей, выполняющих боевые задачи в Сирийской Арабской Республике», — заметил Юрий Швыткин.

Парламентарий больше склоняется ко второму варианту, отмечая, что заказчиками расследования могут быть «лица, не заинтересованные в борьбе с терроризмом и популяризации российских военных, а заинтересованные в расшатывании внутриполитической ситуации в России».

«Благодаря им рождаются слухи и домыслы, которые могут болезненно восприниматься частью российского общество. Это информационная кампания против российского государства», — считает Швыткин.

Ранее ФАН раскрыл связь автора «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1 и беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Именно Коротков сочинил первое «расследование» по видео с уничтожением боевика, выдав его за мирного сирийца. А спустя два дня своеобразное продолжение этого «расследования» «Новой» по странному стечению обстоятельств опубликовала «Фонтанка», в которой ранее трудился Коротков. Именно в «Фонтанке», не выезжая из Петербурга, Коротков начал публиковать свои «сенсационные эксклюзивы» по Сирии, полученные от террористов ИГ. И именно в этом издании он обнародовал личные данные российских военнослужащих, якобы состоящих в ЧВК «Вагнера».

По словам Юрия Швыткина, свобода слова и свобода прессы позволяют распространять самые разные новости.

«Но когда фейковые сообщения выходят за рамки приличия, их авторы обязаны самостоятельно исправиться, принеся извинения. В противном случае у нас существуют законы, предусматривающие наказание за клевету», — заключил Юрий Швыткин.

Добавим, что оба издания — «Новая газета» и «Фонтанка» — носят антироссийский характер.

1 Организация запрещена на территории РФ.