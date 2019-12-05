Москва, 5 декабря. Сотрудник посольства Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата. Это решение было принято в ответ на высылку сотрудника посольства РФ в Софии.

РФ объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства. В конце октября первого секретаря посольства РФ в Софии обвинили в шпионаже. Как пишет «Интерфакс», по версии прокуратуры Болгарии, он якобы «собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству».

Москву обеспокоили обвинения в шпионаже, которые предъявили главе болгарского движения «Русофилы» Николаю Малинову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что деятельность организации была направлена лишь на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление отношений между народами России и Болгарии.

«Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двусторонних отношениях», — добавила Захарова.

Она выразила надежду на продолжение совместной работы по реализации достигнутых между Москвой и Софией договоренностей.

Напомним, об обвинениях, предъявленных Малинову, сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров. По его словам, лидер движения якобы собирал данные о внутренней и внешней политике государства. Делал он это, как утверждал Цацаров, в интересах общества «Двуглавый орел».

Ранее в издательстве «Русская Болгария» прошли обыски. Кроме того, накануне на десять лет был запрещен въезд в Болгарию исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» генерал-лейтенанту СВР Леониду Решетникову и главе группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.

Общественность Болгарии объявила о планах выдвинуть ультиматум министерству иностранных дел страны из-за русофобского поведения.