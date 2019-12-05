Француза в казачьей папахе заметили на улицах Парижа в день забастовки

Париж, 5 декабря. Прокурор Парижа Дидье Лалман предупредил жителей столицы о возможных массовых беспорядках во время всеобщей забастовки против пенсионной реформы, с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель прокуратуры не исключил, что среди демонстрантов могут быть члены радикальных группировок, «желтые жилеты» и «черные капюшоны».

Город замер в преддверии общенациональной забастовки. Восточный вокзал опустел, полиция усилила патрулирование объектов транспортной системы Парижа.

Корреспондент ФАН заметил на улице француза в казачьей папахе и шинели. Он наблюдал за происходящим в столице.

Движение общественного транспорта практически полностью парализовано в столице Франции. Местным жителям пришлось пересесть на велосипеды или арендовать скутер.

В Париже закрыли большинство линий метрополитена и 67% автобусных маршрутов. В аэропортах отменили 20% авиарейсов.

В забастовке участвуют все государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и водители грузовиков. Они против повышения пенсионного возраста, напоминая об обязательствах президента Франции.

Эммануэль Макрон во время предвыборной гонки обещал не менять пенсионную систему, но решил ужесточить правила из-за дефицита бюджета страны.