Госдума усилит защиту жилищных прав детей при разводе родителей 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите жилищных прав детей при разводе родителей. Автором поправок в Семейный кодекс РФ выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет об уточнении перечня исключительных обстоятельств, в связи с которыми проживающий отдельно родитель может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов. В частности, речь идет об «отсутствии пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

На данный момент этот перечень не является исчерпывающим. Однако в нем указаны лишь основания, связанные с состоянием здоровья ребенка. Это приводит к тому, что в судебной практике данная статья рассматривается как ограничительная.

«Родитель обязан заботиться о своем ребенке и даже после развода сделать все, что в его силах, чтобы ему было, где жить. Я считаю, что такая норма должна быть прописана в законодательстве, хотя это и так очевидная обязанность каждого, кто по тем или иным обстоятельствам не живет с ребенком», — заявил ФАН депутат Сергей Вострецов.

При этом он отметил, что опасаться перегибов в правоприменительной практике не стоит.