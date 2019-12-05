В Совфеде рассказали, почему Украина не получит от США военной помощи

Заявления отдельных американских политиков о предоставлении Киеву военной помощи — это пропагандистский вброс, который не отражает реального отношения Белого дома к Украине; администрация Дональда Трампа имеет другое мнение на этот счет. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

«Постоянные поставки»

С момента принятия решения о поставках летальных вооружений Украине американская военная помощь этой стране будет предоставляться на постоянной основе. Такое заявление РИА Новости сделал конгрессмен-республиканец Энди Харрис.

На завершившийся 30 сентября финансовый год бюджет военного ведомства США предусматривал выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.

«Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия», — заявил Харрис.

Кроме того, он выразил уверенность, что двусторонние отношения Вашингтона и Киева «в порядке», несмотря на расследование по импичменту, в центре внимания которого, в частности, находится Украина. «Я считаю, что двусторонние отношения в порядке. Они, очевидно, улучшились. Поставки летального вооружения Украине говорят о многом, насколько важны эти отношения, и они продолжают оставаться таковыми», — заверил он.

Ранее США приостановили военную помощь Киеву в день, когда между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. После разговора политические противники главы Белого дома заявили, что во время переговоров с Зеленским Трамп якобы пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на это президент США якобы предложил оказание финансовой и военной помощи Украине. В связи с этим в США началась процедура импичмента Дональда Трампа.

Внутриполитическое противостояние

Сенатор Олег Морозов назвал заявление Энди Харриса пропагандистским вбросом. На этот счет от американских политиков звучат очень разные заявления. Тот же Дональд Трамп говорил о нецелесообразности военной помощи Украине пока там не произойдут соответствующие реформы (например, в области борьбы коррупции).

«Мы слышим разные заявления, которые идут от американской элиты по поводу военной помощи. В данном случае это одно из мнений той стороны американского истеблишмента, который исходит из необходимости постоянного нагнетания конфликтной ситуации между Россией и США. Это такая «ястребиная» политика, которая свойственна определенным кругам в Соединенных Штатах. Не все так думают. Многие наоборот считают, что Украина должна в полном объеме выполнить Минские соглашения и добиться мирной интеграции Донбасса в свой состав. И для того, чтобы получать экономическую помощь. Но пока ее предоставлять бессмысленно, потому что она пропадает в этой бездонной яме», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, заявление Энди Харриса — частное мнение, которое выражает интересы определенных кругов. Политик напомнил, что сегодня внутри США идет очень жестокая борьба вокруг президента. Его поддерживают ни все однопартийцы.

«Это заявление можно толковать еще и с точки зрения политического противостояния. Но я точно бы не брал его за точку отсчета в понимании политики США в отношении Украины», — заключил Олег Морозов.

С апреля 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. Россия не является участником вооруженного конфликта на территории Украины. Москва оказывает лишь гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали почти 13 тысяч человек.