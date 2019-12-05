Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Медведев прокомментировал реформу первичного звена здравоохранения в России

41
0 Оставить комментарий

Медведев прокомментировал реформу первичного звена здравоохранения в РоссииМосква, 5 декабря. Развитие первичной медицинской помощи является важнейшим направлением в сфере здравоохранения России, поскольку общее состояние этого звена в ряде регионов остается удручающим. Об этом рассказал премьер-министр России Димитрий Медведев в рамках большого телевизионного интервью журналистам.

Он отметил, что вопрос с первичным медицинским звеном остается в России «исключительно важным», государственная система здравоохранения совершенствуется уже довольно давно.

С 2006 года удалось значительно увеличить число проводимых в стране операций, которое выросло с приблизительно шести тысяч практически до шести миллионов в год. Однако проблема продолжает оставаться в первичном звене, предшствующем серьезному врачебному вмешательству.

«Общее состояние первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить законопроект именно первой медпомощи», — пояснил Медведев.

Он заметил, что достаточно уехать на несколько сотен километров от Москвы, чтобы увидеть заметное различие между медучреждениями первичного звена. 

«В сарае невозможно лечить людей. Нужны инвестиции в саму первичку», — констатировал премьер, говоря о плачевном состоянии российских учреждений первичной медпомощи. 

По словам Медведева, в общей сложности на реформу первичного звена российского здравоохранения потребуется порядка 550 миллиардов рублей, исходя из периода преобразований на пять лет.

Также он отметил, что второй половиной реформы станет работа с положением медиков, работающих в этом звене.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров