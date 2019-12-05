Медведев ответил на вопрос об увольнении врачей

Москва, 5 декабря. Интересы пациентов являются главными в сфере здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об увольнении врачей.

Глава правительства отметил, что в данном вопросе необходимо исходить из интересов тех, кто получает медицинские услуги, а остальное отодвинуть в сторону.

«Я не буду анализировать каждую конкретную ситуацию. У всех всегда своя правда. Здесь главными являются интересы пациентов, остальное нужно отодвинуть в сторону – амбиции, обиды», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр уточнил, что об этом напрямую было сказано руководству Минздрава и тем, кто отвечает за ситуацию в сфере здравоохранения.

Ранее стало известно о нескольких случаях, связанных с увольнением медперсонала. Например, резонанс в обществе вызвала новость об уходе из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.

По данным Минздрава, Каабак трудился в НМИЦ здоровья детей по совместительству на 0,25 ставки, за время своей работы в медицинском учреждении он провел 21 операцию.

В четверг стало известно, что работа трансплантолога не только восстановлена в прежнем режиме, но и сделан шаг вперед, поскольку создана группа трансплантации в отделении урологии НМИЦ здоровья детей.