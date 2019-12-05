Медведев назвал объединяющим проектом восстановление Ново-Иерусалимского монастыря

Москва, 5 декабря. Восстановление подмосковного Ново-Иерусалимского монастыря является важным объединяющим проектом. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в реконструкцию храма, который был полностью разрушен в годы войны, вкладывалось государство, представители бизнеса и обычные граждане.

«Сейчас он восстановлен во всей красе. Государство объединило усилия с обществом и восстановило памятник XVII века. Большое количество бизнеса откликнулось. Я считают, это объединяющий проект», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства добавил, что Ново-Иерусалимский монастырь является особенным памятником с фантастической историей. При его создании патриарх Никон отправил представителей в Иерусалим, чтобы они взяли за основу облик Храма Гроба Господня.

Уникальность Ново-Иерусалимского монастыря заключается еще и в том, что он не деревянный. Большинство российских церквей и храмов были выполнены из дерева, которое горит и плохо сохраняется. Поэтому многие исторические памятники были утеряны.

