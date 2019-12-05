Медведев рассказал о восстановлении монастырей и храмов в России

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об участии государства в восстановлении религиозных объектов в стране.

«Мы участвуем в восстановлении монастырей и храмов как государство, поскольку это памятники архитектуры, они обладают особой ценностью. Россия ― многоконфессиональная страна. То же самое делается и в отношении храмов, которые связаны с другими религиями», — заявил Медведев в интервью российским телеканалам.

Государственный бюджет принимает участие и в восстановлении дацанов, и мусульманских мечетей. Все зависит от ценности того или иного храма вне зависимости от конфессиональной принадлежности, подчеркнул глава Кабмина РФ.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» стартовала в четверг в 12.00 в прямом эфире на 20 российских телеканалах. Глава Кабмина РФ ответит на вопросы журналистов телеканалов первого и второго мультиплексов. Прямая трансляция интервью ведется в официальном аккаунте правительства во «ВКонтакте» и на YouTube.