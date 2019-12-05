Тунис, 5 декабря. Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 29 человек, сообщил представитель Минздрава Туниса Хенда Шебби.

Авария произошла 1 декабря недалеко от города Айн-Драхам. В автобусе находились 45 пассажиров — граждане Туниса. По меньше мере пострадали 17 человек, шесть из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной страшного ДТП стал «неправильный маневр» водителя. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

Как пишет тунисское издание Webdo, республика находится на 138 месте по уровню смертности в ДТП. Дороги Туниса признаны самыми опасными в мире.