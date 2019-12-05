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ФАН обеспечит актуальными новостями арабских читателей агентства

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ФАН обеспечит актуальными новостями арабских читателей агентства

После анализа пользовательской статистики Федеральное агентство новостей (ФАН) приняло решение о создании арабской редакции новостей в составе ФАН.

Выяснилось, что новости Ближнего Востока и Северной Африки регулярно читают на нашем сайте сотни пользователей из Сирии, Ливии, Египта и других арабоязычных стран. 

Чтобы помочь этим читателям получать достоверную и актуальную информацию о своем регионе, ФАН создает специальную арабскую редакцию новостей, задачей которой будет подготовка и размещение в отдельной рубрике на сайте ФАН материалов на арабском языке.

ФАН обеспечит актуальными новостями арабских читателей агентства

Заметим, что в редакции ФАН работают свыше полусотни штатных корреспондентов, а также десятки стрингеров, освещающих ситуацию в реальном времени по всему миру: в Дамаске, Гонконге, Бенгази, Ла-Пасе, Тбилиси или Париже — всюду, где происходят значимые для наших читателей события.

ФАН обеспечит актуальными новостями арабских читателей агентства

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Источник: Федеральное агентство новостей
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