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Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам Украины с Россией

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Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам Украины с Россией

Москва, 5 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться по ряду ключевых вопросов страны, в том числе с Россией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции. 

«Я что имею в виду, вот очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него», — сказал глава российского правительства.

Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам Украины с Россией

Медведев также прокомментировал вопрос о своем отношении к украинскому лидеру. По мнению Медведеву, «сейчас нет смысла какие-то характеристики давать». Зеленского выбрал украинский народ, и у него, по словам главы правительства РФ, высокая поддержка со стороны граждан Украины.

Самое главное, как считает Медведев, — чтобы у Зеленского хватило силы духа, мужества противостоять «оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией».

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