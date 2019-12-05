США укрепят военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы воровать сирийскую нефть

США укрепляют свою группировку вооруженных сил на Ближнем Востоке, чтобы продолжать расхищать природные богатства Сирии, уверен политический аналитик Владимир Соловейчик.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить военное присутствие на Ближнем Востоке, отправив туда около 14 тыс. военнослужащих. При этом туда также могут направить несколько десятков кораблей и другой военной техники.

Однако позже Пентагон опроверг информацию о намерении отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих. Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность дальнейшего сокращения численности американского контингента в САР, если европейские союзники решат направить в республику свои силы.

«Коалиция вновь ведет много переговоров. Мы можем стать свидетелями того, что некоторые союзники захотят предложить [ помощь с ] военными. Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек», — пояснил глава военного ведомства.

Как рассказал Эспер, американская сторона завершила отвод войск на северо-востоке Сирии. По его словам, США сохраняют за собой возможность вывода и ввода небольшого количества американских солдат, но суммарное число в перспективе будет колебаться в районе 600 человек.

Владимир Соловейчик обращает внимание, что переброска нового военного контингента на Ближний Восток со стороны США может быть связана с усилением контроля над нефтегазовыми месторождениями Сирии, с целью дальнейшего грабежа народа республики.

«Наверняка такая возможность существует. Даже если американцы об этом в прямую не скажут, в их планах такого рода мотивы имеют место. По истории мы знаем, как агрессивна политика Соединенных Штатов и их младших партнеров по военному блоку НАТО. Мы помним вторжение американских войск в 20 веке на территорию Вьетнама, Гватемалы, Доминиканской республики, Кубы. Везде американцы преследовали свои политические и экономические интересы. Их политика на Ближнем Востоке в 21 веке абсолютно не отличается от того, что США творили в Юго-Восточной Азии или в Латинской Америке в 20 веке. Поэтому традиции американской «дипломатии канонерок» живы. Размещение дополнительных американских войск на Ближнем Востоке преследует весьма далекие цели от тех, которые декларируют власти США. Скорее всего, это прямая и непосредственная угроза сирийскому народу. К тому же американцы не прочь поживится природными богатствами, которыми располагает Сирийская Арабская Республика», — заявил Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако США — не единственный игрок на территории Сирии, говорит политолог. Он подчеркивает, что у Вашингтона могут начаться конфликты с другими государствами.

«Наверняка у них начнутся конфликты с турецкими властями. Не очень понравится такой подход французам, т. к. страна в свое время была колониальной хозяйкой Сирии. Поэтому соперничество между державами НАТО — Турцией и Францией — и США только усилится», — отметил собеседник ФАН.

Если Пентагон опровергает намерения администрации Трампа усилить военное присутствие США в Сирии, то могла произойти несанкционированная утечка информации, полагает Соловейчик.

«В штабе Трампа прокукарекали раньше, чем Пентагон подготовил соответствующие документы. Таким образом, планы американской военщины были преданы огласке до того, как она оказалась в стоянии их реализовать», — добавил политолог.

Кроме этого, нельзя исключить, что США вполне могут послать наемников ЧВК Blackwater в Сирию вместо официальных вооруженных сил, утверждает собеседник ФАН.

Напомним, Соединенные Штаты при усиленной поддержке курдских бандформирований, которые сотрудничают с «Исламским государством»1 (запрещено в России), незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее из САР в соседние государства. Вашингтон поясняет свои преступные действия «охраной» части сирийских земель от боевиков. Военное ведомство России показало спутниковые снимки, на которых видно, как американские военные воруют природные ресурсы САР. Фотографии наглядно подтверждают причастность США к нелегальным действиям в регионе.

Охрану незаконной нефтедобычи осуществляют боевики из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях США и боевиков в Сирии. Пентагон поставляет террористам инструкторов, обеспечивает различным оружием, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН смог получить показания свидетелей, подтверждающие участие США в создании, поддержке и спонсировании боевиков «Исламского государства».

В первой части расследования говорилось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.