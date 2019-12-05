Бывшим сотрудникам ФСБ смогут ограничивать выезд из России

Госдума приняла закон, позволяющий ограничивать выезд из России бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о сроках до пяти лет со дня увольнения с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений установит само ведомство.

В беседе с корреспондентом ФАН принятое решение прокомментировал депутат Владимир Синяговский.

«Закон об ограничении права выезда за границу бывших сотрудников ФСБ, как утверждают его авторы, прежде всего, направлен на обеспечение безопасности сотрудников спецслужб. Нынешнее законодательство ограничивает выезд только для действующих работников ведомства или для тех, кто имел непосредственное отношение к информации государственной важности», — напомнил парламентарий.

При этом за последнее время обстановка в мире значительно изменилась, указал он.

«Нам известны факты нападения и провокации как со стороны иностранных государств, так и со стороны преступных террористических групп. Их целями становятся люди, принимавшие участие в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием и других тяжких преступлений. Нельзя сбрасывать со счетов и активизацию ряда иностранных разведцентров, прямо заинтересованных в компрометации и вербовке бывших сотрудников ФСБ», — обратил внимание член фракции «Единая Россия».

Синяговский также уточнил, что при обсуждении на пленарном заседании предлагаемая норма активно обсуждалась депутатами и вызвала немало вопросов. Однако в целом внесенные в законодательство поправки «отвечают требованиям времени».