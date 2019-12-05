Медведев назвал способы подтолкнуть развитие российской экономики

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал основные способы развития экономики, к которым собирается прибегнуть правительство.

Во-первых, российские власти намерены снизить административные барьеры в стране. По словам Медведева, некоторые из них создавались почти 100 лет назад. С тех пор ряд нормативных актов уже не работают, но до сих пор висят дамокловым мечом и давят на людей и бизнес. При этом премьер-министр подчеркнул, что важно сохранить льготы.

Во-вторых, Москва намерена активно развивать деловой климат, который далек от идеала.

«Это избыточная активность правоохранительных органов, несовершенное законодательство. Экономисты подсчитали, что если увеличить инвестиции на строительство и ремонт дорог, то это создает прирост ВВП на 0,6%. Это значительная цифра, ведь речь идет о национальном благосостоянии», — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что правительство намерено поощрять компании, которые вкладывают деньги в российскую экономику, и давать им преимущества.