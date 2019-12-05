Медведев рассказал, закроют ли YouTube

Москва, 5 декабря. Видеохостинг YouTube не будет закрыт, благополучие производителей контента зависит от них самих. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос телеведущей и видеоблогера Анастасии Ивлеевой.

Журналистка спросила у главы российского правительства, говоря о законе, призванном защитить Рунет, планируется ли закрытие площадки и что делать производителям контента, доход которых зависит от YouTube.

«Никто ничего не собирается закрывать. YouTube останется. Благополучие производителей контента зависит от них самих. Если интересно, будут смотреть, это можно монетизировать», — ответил Медведев.

Премьер-министр напомнил о том, что сам видеохостинг меняет внутренние правила, связанные с коммерциализацией.

Как отметил глава правительства, закон о защите Рунета не направлен на запреты, которые, как правило, неэффективны.

«Цель состоит в том, чтобы нас не отрезали от мировой Сети, если в голову кому-то это придет. Как было сказано в одном советском кинофильме: «Это обывательские разговорчики». Отрезать могут от чего угодно», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр напомнил о намерении американской стороны отрезать Россию от системы верификации платежей.

«Это удар под дых, это объявление войны. Почему бы не завернуть Интернет? Тем более, что мы стоим на пороге не обычного Интернета, а Интернета вещей – это технологический процесс, опасная штука», — добавил он.

Закон о надежном Рунете поможет защитить российское интернет-пространство и интересы страны, заключил глава правительства.

Напомним, закон о надежном Интернете, который призван защитить Рунет от угроз со стороны враждебных сил, а также от различных техногенных катаклизмов, которые могут поставить под удар надежное функционирование российских систем жизнеобеспечения, вступил в силу 1 ноября.

Документ позволяет сделать Рунет максимально защищенным и надежным, в то же время меры, принимаемые в этом направлении в РФ, гораздо мягче, чем аналогичные действия, предпринимаемые на Западе, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В четверг проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2019 года и дает прогноз на следующий год. Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 12-й раз.