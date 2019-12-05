В Триполи захвачена бронемашина главаря террористического ПНС Ливии Сарраджа

Триполи, 5 декабря. Вооруженная группа в Триполи разоружила охрану и захватила три бронемашины, оснащенные современными системами защиты. Об этом рассказал источник издания Alsaaa24.

Отмечается, что один из этих автомобилей принадлежал руководителю так называемого президентского совета террористической ПНС Ливии Файезу Сарраджу. Сообщается, что сам Саррадж сбежал после того, как его штаб был осажден. Как передает Alsaaa24, он направился в один из соседних домов, чтобы спрятаться в нем.

Ранее арабские СМИ сообщили, что премьер-министр бывшего Правительства национального спасения Ливии, которое перестало существовать в 2015 году, Халифа аль-Гави возглавил вооруженный переворот против террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа в Триполи.

Федеральное агентство новостей уже сообщало о вооруженном столкновении между охранниками главаря так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и боевиками из ополчения Мисураты.

На улицах перед зданием штаб-квартиры ПНС Ливии в Триполи были слышны звуки стрельбы — Файез Саррадж и чиновники не имели возможности покинуть штаб-квартиру правительства, так как она окружена вооруженными группировками. В Тwitter появились фотографии, на которых видно, как ПНС Ливии перекрыли все дороги, ведущие к административному зданию в Триполи.

Отметим, что ливийский город Триполи стал местом убежища для многих террористов, которые впоследствии перебираются в другие страны. Боевики попадают в страну из Турции для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое искусственно образовано в 2015 году при поддержке лишь 12 стран ООН.

Вместе с тем находящиеся во главе так называемого ПНС «чиновники» напрямую связаны с террористическими организациями. В частности, руководитель местного экстремистского МВД террорист Фатхи Башага непосредственно связан с такими запрещенными в России группировками, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Ливийская национальная армия (ЛНА) проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи и ряда населенных пунктов на северо-западе страны. Командует ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар.

1 Организация запрещена на территории РФ.