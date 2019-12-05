Госдума поддержала повышение МРОТ 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет об увеличении суммы на 850 рублей — с нынешних 11,28 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей. Такая норма вступит в силу с 1 января 2020 года.

В беседе с ФАН принятие такого решения прокомментировал депутат Владимир Синяговский.

«Законопроект о повышении минимальной оплаты труда давно ожидаем и востребован российскими гражданами. Это мера вступит в силу с января 2020 года и улучшит «финансовое самочувствие» 3,2 миллиона россиян, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях», — рассказал депутат.

В целом МРОТ повышается на 7,5%, напомнил член фракции «Единая Россия».

«А с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах, до 2550 рублей — в Чукотской автономном округе, где районный коэффициент – 2 и надбавка – 100%», — уточнил парламентарий.

По его словам, принятие таких мер, прежде всего, свидетельствует об укреплении экономической стабильности нашего общества, «а также позволяет привлечь молодые кадры к целому ряду рабочих профессий необходимых государственным предприятиям и считающихся сегодня «дефицитными».