Медведев заявил, что РФ не хочет исчезновения иностранных препаратов в стране

Москва, 5 декабря. У России нет цели, чтобы иностранные препараты исчезли в стране. Об этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего ежегодного большого телеинтервью российским журналистам.
«Тема резонансная. С этим (лекарствами. — Прим. ФАН) сталкиваются все люди. Смотрите, мы в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства. Власти предусмотрели в бюджете для таких лекарств 150 млрд рублей, вопрос в том, чтобы эти деньги перевести в препараты. Сейчас список жизненно важных препаратов вырос до 716 наименований», — обратил внимание премьер-министр.
Медведев указал, что в ряде случаев импортозамещение направлено не на то, чтобы отсечь граждан страны от иностранных препаратов.
«Мы хотим, чтобы эти лекарства были дешевле. Кстати, на сегодняшний день фармацевтическое производство выросло на 17%. Надо понимать, что отрасль важная, поскольку важна и наша с вами лекарственная безопасность», — сказал он.
По словам Медведева, государственное регулирование в этой сфере должно быть более гибким.
«Почему мы перерегистрируем цены на лекарства? Если этого не делать — они взлетят вверх», — объяснил председатель правительства.
Он также указал, что у России нет цели, чтобы иностранные препараты исчезли из аптек.
«То, что государство закупает для себя — это другая история. В больницах мы стараемся поддерживать своего производителя, если он делает качественную продукцию», — подытожил Медведев.