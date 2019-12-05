Медведев заявил, что РФ не хочет исчезновения иностранных препаратов в стране

Москва, 5 декабря. У России нет цели, чтобы иностранные препараты исчезли в стране. Об этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего ежегодного большого телеинтервью российским журналистам.

«Тема резонансная. С этим (лекарствами. — Прим. ФАН) сталкиваются все люди. Смотрите, мы в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства. Власти предусмотрели в бюджете для таких лекарств 150 млрд рублей, вопрос в том, чтобы эти деньги перевести в препараты. Сейчас список жизненно важных препаратов вырос до 716 наименований», — обратил внимание премьер-министр.

Медведев указал, что в ряде случаев импортозамещение направлено не на то, чтобы отсечь граждан страны от иностранных препаратов.

«Мы хотим, чтобы эти лекарства были дешевле. Кстати, на сегодняшний день фармацевтическое производство выросло на 17%. Надо понимать, что отрасль важная, поскольку важна и наша с вами лекарственная безопасность», — сказал он.

По словам Медведева, государственное регулирование в этой сфере должно быть более гибким.

«Почему мы перерегистрируем цены на лекарства? Если этого не делать — они взлетят вверх», — объяснил председатель правительства.

Он также указал, что у России нет цели, чтобы иностранные препараты исчезли из аптек.