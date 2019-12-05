Медведев пообещал продолжить работу по увеличению доходов россиян

Москва, 5 декабря. Работа по увеличению реальных располагаемых доходов россиян будет продолжена, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции в четверг.
Глава российского правительства подчеркнул, что тема роста доходов граждан России является важнейшей для государства.
«Важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы», — подчеркнул Медведев.
Он указал, что в последние годы, действительно, наблюдалось снижение доходов россиян в силу ряда причин, однако эта тенденция уже изменилась. По его словам, течение последних девяти месяцев фиксируется рост доходов россиян.
«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный, может быть, 0,2–0,3%, но дело даже не в этом. Важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Если они понимают, что их доходы стабильны, или, еще лучше — растут, то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, и это тревожный сигнал для государства (…), и с этим необходимо что-то делать», — констатировал Медведев.
Власти России все эти процессы видят, отметил глава Кабмина. Он заявил о том, что государству необходимо помогать наиболее уязвимым группам. Речь идет о многодетных семьях, людях, у которых невысокая трудоспособность, людях зрелого и пожилого возраста, имеющих инвалидность. Премьер констатировал, что власти России работают по этому направлению.
«Был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать, прежде всего, тех, кто в этом нуждается», — сказал Медведев, добавив, что в России был изменен подход к льготам и другим видам поддержки.
По словам премьера, например, новое пособие на рождение ребенка будет составлять 10 тысяч рублей. Также был принят ряд мер для инвалидов, пенсионеров.
«Работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки, она, конечно, будет продолжена. И мы постараемся, чтобы такая поддержка доходила до уязвимых слоев населения», — резюмировал глава правительства РФ.