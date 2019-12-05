Медведев пообещал продолжить работу по увеличению доходов россиян

Москва, 5 декабря. Работа по увеличению реальных располагаемых доходов россиян будет продолжена, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции в четверг.

Глава российского правительства подчеркнул, что тема роста доходов граждан России является важнейшей для государства.

«Важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы», — подчеркнул Медведев.

Он указал, что в последние годы, действительно, наблюдалось снижение доходов россиян в силу ряда причин, однако эта тенденция уже изменилась. По его словам, течение последних девяти месяцев фиксируется рост доходов россиян.

«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный, может быть, 0,2–0,3%, но дело даже не в этом. Важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Если они понимают, что их доходы стабильны, или, еще лучше — растут, то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, и это тревожный сигнал для государства (…), и с этим необходимо что-то делать», — констатировал Медведев.

Власти России все эти процессы видят, отметил глава Кабмина. Он заявил о том, что государству необходимо помогать наиболее уязвимым группам. Речь идет о многодетных семьях, людях, у которых невысокая трудоспособность, людях зрелого и пожилого возраста, имеющих инвалидность. Премьер констатировал, что власти России работают по этому направлению.

«Был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать, прежде всего, тех, кто в этом нуждается», — сказал Медведев, добавив, что в России был изменен подход к льготам и другим видам поддержки.

По словам премьера, например, новое пособие на рождение ребенка будет составлять 10 тысяч рублей. Также был принят ряд мер для инвалидов, пенсионеров.