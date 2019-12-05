Сирия новости 5 декабря 19.30: курдские террористы минируют север Сирии, арабские племена восстали против SDF и США

Сирия, 5 декабря. Курдские террористы минируют север Сирии, арабские племена восстали против SDF и США, ИГ1* атакует под Аль-Багузом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): заявили об успешном нападении на силы пешмерги в Ираке, атаковали курдских боевиков под Аль-Багузом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об успешном ударе по штабу САА на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: минируют различные объекты в зоне безопасности на севере Сирии, столкнулись с протестами в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: перебросила сторонников ИГИЛ из лагеря «Аль-Хол» в Ирак, разместила войска на территории провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ атаковали курдских боевиков в районе населенного пункта Аль-Багуз в Заевфратье, на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Американский аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965) сообщает, что в результате нападения в Дейр-эз-Зоре были убиты и ранены трое курдских боевиков из проамериканских формирований.

Между тем в городе Аль-Басира в Заевфратье начались массовые демонстрации против американской оккупации нефтегазовых ресурсов Сирии и власти курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Как сообщают различные источники, в том числе агентство DeirEzzor24, жители Аль-Басиры требуют перераспределения доходов, полученных от продажи нелегально добытой нефти.

Напомним, вчера представители арабских племен Заевфратья провели встречу с представителями курдских боевиков на территории месторождения «Аль-Омар». Арабские лидеры потребовали, чтобы часть доходов от краденой нефти направлялась на обеспечение элементарных потребностей населения региона, страдающего от тяжелейшего гуманитарного кризиса и тотальной безработицы. Главари курдских боевиков отказали, предложив взамен дать взятку шейхам племен. В ответ те обещали поднять восстание по всему Заевфратью.

Провинция Идлиб

Медиаисточники, связанные с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (@alwataniaTahrer) заявили об успешном ударе тяжелой артиллерией по отрядам САА на юге провинции Идлиб. Сообщается об убитых и раненых в рядах правительственных сил в результате артиллерийского удара по штабу САА в населенном пункте Хайяра.

Провинция Ракка

Армия Турции заявила о предотвращении ряда терактов и минирований на севере Сирии, в зоне безопасности в провинциях Ракка и Хасака. Как сообщает официальный турецкий военный аккаунт (@tcsavunma), курдские террористы минируют дороги, мосты и их опоры, а также используют панели электрощитов для закладывания взрывчатых веществ.

Провинция Хасака

Американские войска перевезли сотни семей террористов ИГИЛ из лагеря беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака на территорию Ирака. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, в общей сложности было перевезено более 600 детей и женщин — «жен ИГИЛ», которые содержались в охраняемой зоне лагеря.

Стоит отметить, что ранее, после массового побега из «Аль-Хола» террористов и сторонников ИГИЛ власти Ирака приняли меры для того, чтобы перехватить сторонников террористов, пытающихся проникнуть через границу. Теперь американские военные сами переправляют боевиков и членов из семей.

Источник также отмечает, что с территории Ирака в провинцию Хасака были переброшены пять транспортных средств армии США (бронеавтомобилей Humvee) и около 30 военнослужащих. Они были размещены на территории незаконно созданного аэродрома Хираб аль-Джир в Хасаке.

Ранее, отметим, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США «вывели всех военных с северо-востока Сирии».

Ирак

Медиаисточники террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) заявили об успешном нападении на отряды курдского иракского ополчения пешмерга на территории провинции Дияла в Ираке. Согласно сообщению аналитического источника в Twitter (@jacksanders1965), в ходе нападения в районе Коладжхо были убиты или получили ранения девять курдских бойцов. Из сообщения неясно — был ли использован «джихад-мобиль» или несколько самодельных взрывных устройств.

Между тем комиссар ООН по правам человека в Ираке заявил, что за два месяца протестов в Ираке погибли не менее 460 протестующих, а еще 17 тысяч получили ранения. Об этом сообщает источник в Twitter (@A7_Mirza).

1 Организация запрещена на территории РФ.