Российские вертолеты Ми-24 сопровождают колонну военной техники в Хасаке

Москва, 5 декабря. Российские военно-транспортные вертолеты Ми-24 сопровождают военную колонну, движущуюся на северо-восток провинции Хасака. Видео, снятое над Телль-Тамром, попало в Сеть. Отмечается, что российские военные сопровождают колонну из 20 единиц техники.

Напомним, курдские радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля в этом районе и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть и вывозить ее контрабандой в другие страны.

Военные США, незаконно много лет находящиеся в Сирии, поддерживают курдских боевиков. Они выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Меморандум по Сирии подписали в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. На основе документа будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации в стране и курдским бандам. Глава МИД РФ Сергей Лавров впоследствии объявил об окончании антитеррористической операции «Источник мира», которую Анкара вела против курдских террористов с 9 по 22 октября.

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов, сотрудничающих с террористами ИГ1, на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Меморандум, подписанный в Сочи 22 октября между Россией и Турцией, освободил сирийцев от террора вооруженных бандформирований курдов на севере Сирии. Такое мнение выразил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.