Медведев объяснил медленное исполнение трат на нацпроекты

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему выделенные на национальные проекты средства медленно тратятся.

«Это неудивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось. Именно потому, что это первый год работы. Более того, у нас нет цели все бухнуть куда-то и потратить. Недавно об этом на одном из форумов и президент страны говорил. Тратить ― это дело хорошее, но тратить надо с умом», — заявил Медведев.

Медведев отметил, что не все были готовы к этим деньгам. И федеральные структуры боялись их выпустить из рук, и в регионах не принимали нормативной базы, отметил глава Кабмина РФ.

«Это неправильно, нужно извлечь уроки и в следующем году расходовать стабильно. Обратил внимание коллег, что все эти решения должны быть приняты до 31 декабря текущего года. Тоже самое требуем от регионов. Вся работа идет там. Это масштабная работа. Я не вполне доволен, но я считаю, что лучше чуть-чуть не доделать, чтобы в следующем году деньги расходовались эффективно», ― добавил Медведев.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» стартовала в четверг в 12.00 в прямом эфире на 20 российских телеканалах. Глава Кабмина РФ ответит на вопросы журналистов телеканалов первого и второго мультиплексов. Прямая трансляция интервью ведется в официальном аккаунте правительства во «ВКонтакте» и на YouTube.