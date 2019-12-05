Глава НОД Федоров успокоил Ивлееву, призвав конфисковывать YouTube вместо его блокировки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос ведущей канала «Пятница», блогера Анастасии Ивлеевой, заявил, что законом о надежном Интернете закрытие YouTube не предполагается. Однако он выразил обеспокоенность в связи с тем, что вся интернет-инфраструктура находится на территории Соединенных Штатов.

«Регистрация доменных имен и многие другие функции в силу того, как Интернет развивался, осуществляются на территории США, и у нас нет уверенности, что американцы, чтобы сделать нам «приятное», просто нас от них не отключат», — сказал глава правительства.

YouTube, а точнее — его российский сегмент, должен быть не заблокирован, а конфискован, заявил в интервью Федеральному агентству новостей лидер «Национального освободительного движения» (НОД) и депутат Государственной думы Евгений Федоров. По его словам, такие возможности имеются, и он даже нашел подходящих для данной процедуры специалистов. Тогда и блогеры останутся при делах, и национальные интересы будут соблюдены.

«YouTube сегодня ведет ярко выраженную антироссийскую деятельность, убирает патриотические ресурсы просто внаглую (имеется ввиду блокировка видеороликов НОД. — Прим. ФАН). При этом у нас [руководителей НОД] есть официальные письма от видеохостинга, в которых его руководители ссылаются на американское законодательство в своей политике на территории России», — возмутился парламентарий.

По его словам, YouTube стал орудием американских санкций в отношении нашей страны, проводя, в том числе, политическую агитацию на ее территории. В этой связи, опираясь в свою очередь на антисанкционное законодательство, Россия должна «конфисковать этот актив» и передать его в управление российской компании, ведущей прогосударственную политику — например, «Яндексу».

«У нас есть предложение от российских специалистов в области программирования, которые готовы сотворить подобное: это не сложно, — считает Федоров. — Безусловно, это хакерские методы, но скажите мне, как, если не тем же хакерством, назвать действия властей США, когда они отнимают имущество российских граждан, находящееся в их юрисдикции? А когда Стокгольм забирает имущество «Газпрома» на несколько миллиардов долларов — это нормально? Это уже называется войной, и никак иначе. Вот и мы отберем российский сегмент YouTube. Око за око».

Возвращаясь к озвученным российским премьером опасениям, что США могут отключить Россию от Интернета, собеседник ФАН выразил уверенность, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Пентагоне.

«Они до сих не сделали этого только потому, что не хотят выводить сразу все свои «войска» на «поле боя», — сказал депутат. — Пока что им это не выгодно, тем более, что как раз через Интернет американцы ведут свою агитацию. Думаю, они ждут, когда будут запущены процессы Майдана в Москве, и уже тогда начнут проводить сетевые диверсии».

Федоров также назвал «видеохостинг раздора» воинским подразделением вражеского государства на российской территории.

«YouTube — это вражеский ресурс, который работает на уничтожение нашего Отечества, — считает парламентарий. — Но его надо не закрывать, а перехватывать. В противном случае это будет рассматриваться обществом как лишение его прав в сфере коммуникаций. К тому же это очень хорошо окупаемый бизнес, который не грех будет «цап-царапнуть» — ради блага России, разумеется».

Напомним, 1 ноября вступил в силу закон о надежном Интернете, призванный освободить Рунет от враждебных угроз, а также от разнообразных техногенных катаклизмов, имеющих возможность ударить по надежному функционированию российских систем жизнеобеспечения.

5 декабря проходила традиционная пресс-конференция российского премьер-министра с участием делегатов от 20 телеканалов, которые входят в первый и второй мультиплексы. Дмитрий Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года свиньи и дал прогноз на грядущий год Крысы.