Массовая забастовка парализовала Париж

Париж, 5 декабря. Всеобщая забастовка против пенсионной реформы стартовала в Париже в четверг, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В четверг жизнь французской столицы оказалась парализована из-за манифестаций. В связи с забастовкой отменены 90% высокоскоростных междугородных поездов и 80% региональных. Аэропорты Франции отменили 20% рейсов, а в Париже закрыто большинство линий метро и 67% автобусных маршрутов. Профсоюз транспортных работников объявил, что продолжит забастовку минимум до 12 декабря.

Корреспондент ФАН отмечает, что бастуют 55% французских учителей, в Париже — 78%. Об участии в забастовке сообщили профсоюзы энергетиков и водителей грузового автотранспорта. Бастуют все государственные больницы Парижа, отменили все свои представления театры, будет сокращено время работы Лувра, а музей Орсе и целый ряд других будут закрыты.

Как сообщило МВД Франции, подано 245 заявок на проведение по всей стране манифестаций в поддержку забастовки. Будет задействовано 6 тысяч сотрудников полиции и жандармерии. По всему пути следования парижской манифестации по распоряжению властей закрыты все магазины, кафе и рестораны. Парижские власти опасаются массовых беспорядков и погромов, поэтому на витрины большинства учреждений сложены защитные щиты.