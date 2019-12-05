Медведев считает, что ситуация с падением акций «Яндекса» больше не повторится

Москва, 5 декабря. История с падением акций «Яндекса» разовая, после создания законопроекта о значимых информресурсах ситуация стабилизировалась. Об этом рассказал глава правительства России Дмитрий Медведев во время своего большого телеинтервью российским журналистам.

В рамках традиционной пресс-конференции с представителями СМИ Медведева спросили, возможно ли повторение истории с компанией «Яндекс», акции которой в октябре упали до минимума с декабря 2018 года.

«[Эта история] разовая. «Яндекс» у нас один. Речь шла об особой ситуации», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что регулирование в сфере информационных технологий должно присутствовать в России. В целях его грамотного обеспечения был составлен сбалансированный законопроект, оставляющий за государством возможность «влиять на ситуацию».

«Регулирование должно быть, нам оно необходимо, но оно не должно быть дурным», — заявил председатель Кабмина РФ.

Медведев указал, что в итоге ситуация с компанией стабилизировалась, «успокоилась».

Кроме того, премьер-министр заметил, что Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) продолжает оставаться в экономике России, несмотря на различные санкции и ограничения. При этом он имеет около двух триллионов долларов, сумму, представляющую «очень значительную часть мирового ВВП».

По словам главы правительства, в условиях нестабильности мировой экономики инвестиции такого рода становятся особенно важными.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о значимых для информационной инфраструктуры ресурсах. Согласно проекту, владеть ресурсом может лишь компания с долей иностранного капитала менее 20%. Под действие закона попадают ориентированные на российский рынок IT-компании, в том числе «Яндекс» и Mail.ru Group.

В октябре 2019 года акции российской компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже упали на 20,3% — до 1855 рублей.