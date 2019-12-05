Медведев назвал близорукой политику Евросоюза

Москва, 5 декабря. Политика Евросоюза близорука, но торговые войны закончатся, а ограничения будут сняты. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего ежегодного большого телеинтервью российским журналистам.

«Я оптимист, все будет хорошо. И торговые войны закончатся, а ограничения будут сняты. Нам нужно жить сейчас. У нас с ЕС сейчас не лучший период. Я недавно встречался с коллегами из ЕС, они страдают от санкций, но при этом даже не хотят встречаться. Так кому от этого лучше?» — обратил внимание Медведев.

При этом премьер-министр назвал всю историю с санкциями странной. По его словам, Москва готова выстраивать отношения с Европой.

«Политика (ЕС. — Прим. ФАН) близорука, но она закончится примирением. Мы готовы выстраивать на двустороннем треке наши отношения с европейцами. 417 млрд долларов был товарооборот с европейскими коллегами до известных моментов, сейчас грохнулся до 200 млрд. Кстати, американцам от этого не стало ни холодно, ни жарко. А европейцы сдулись вдвое. С КНР наш товарооборот вырос вдвое. У нас с китайцами товарооборот больше 100 млрд», — подчеркнул глава Кабмина.

Медведев призвал европейских коллег набраться мужества, признать некоторые ошибки и выйти в плоскость нормализации отношений.