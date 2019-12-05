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Лукашенко заявил, что создание единого парламента с Россией не обсуждается

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Лукашенко заявил, что создание единого парламента с Россией не обсуждается

Минск, 5 декабря. Белоруссия и Россия не обсуждают вопрос создание единого парламента. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Белоруссии. Их добрососедские отношения были проверены временем.

«Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», — цитирует главу государства агентство «БелТА».

Лукашенко также добавил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, каким бы оно ни было. Напомним, что Москва и Минск в настоящее время ведут переговоры об усилении сотрудничества в рамках создания совместного государства России и Белоруссии. Речь идет об надгосударственном образовании, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического, таможенного пространства. 

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