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Зеленский попросил поддержки у глав религиозных общин перед «нормандским саммитом»

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Зеленский попросил поддержки у глав религиозных общин перед «нормандским» саммитомКиев, 5 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями религиозных общин страны перед саммитом в «нормандском формате». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В связи с переговорами лидеров стран «нормандской четверки» Зеленский призвал представителей духовенства поддержать мирные инициативы украинской стороны.

«Мы — разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас», — приводит слова украинского лидера пресс-служба.

Зеленский сообщил о возобновлении диалога между участниками «четверки» после трехлетнего перерыва и подчеркнул, что для него в преддверии переговоров важно услышать советы.

«Тогда буду чувствовать, что все мы вместе», — сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций сказали, что молятся за мир на Украине, и пожелали президенту сил, терпения и божьего благословения на переговорах в Париже.

Встреча лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Франция, Украина и Германия, состоится в понедельник, 9 декабря в Париже. Этот формат переговоров существует с июня 2014 года, однако последний «нормандский саммит» прошел в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры будут посвящены вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война. 

Киев выступает против ДНР и ЛНР, которые отказались подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в столице Украины в результате госпереворота. В ответ на неподчинение новому руководству страны Киев начал против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. 

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Источник: Официальный сайт президента Украины
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