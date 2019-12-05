Величину тарифов ОСАГО должно устанавливать только государство, считает автоэксперт Канаев

Так называемый «тарифный коридор» ОСАГО может расшириться на 30%, заявили в Российском союзе страховщиков. Неоднозначный законопроект «о либерализации» обязательного автострахования в России уже откладывался в Госдуме в середине октября, однако вновь начал обсуждаться на днях. Тенденции таковы, что закон, скорее всего, будет принят, заявил Федеральному агентству новостей председатель общества защиты прав автомобилистов Сергей Канаев.

«Обсуждение данной нормы идет в самых разных ведомствах. Думаю, что 30% — это та оптимальная цифра, на которую готовы пойти в Центробанке, и которая при этом устраивает страховщиков. Полностью «отпустить» тарифы, сделав ценообразование на них свободным, в нынешних экономических условиях никто не решится. Расширение же тарифного коридора ни к каким трагедиям пока не приведет, но мы знаем, что страховщики на этом не остановятся, поэтому государству следует проявить жесткость к ним, чтобы те окончательно не распоясались», — считает автоэксперт.

По его словам, главное сейчас — это не допустить сильных перекосов цен на страховки в ту или иную сторону. За этим должен пристально следить Центробанк, чтобы у автовладельцев не возникали жалобы на действия страховщиков.

«Пока они никакого существенного подорожания не почувствовали, что не может не радовать, — сказал собеседник ФАН. — Но страховые организации имеют огромное влияние в законодательных и исполнительных органах власти, и, безусловно, будут стремится конвертировать его в свою прибыль, забирая все больше и больше денег из карманов россиян. Государство на самом высоком уровне должно стараться никоим образом не допустить этого».

Канаев рассказал, что если раньше страховщики жаловались, что терпят убытки из-за «слишком строгого», на их взгляд, тарифного регулирования, то в 2018 году их официальная прибыль по отношению «к аналогичному периоду прошлого года» стала больше на 96%.

«Это данные самого Российского союза страховщиков — и это колоссальная сумма, — признает эксперт. — Дальнейшее же «расширение коридора» на 30% приведет к увеличению тарифов в 80% случаев и только в 10% — к снижению. Очень хорошо, что в Думе и правительстве есть силы, которые тормозили этот проект, но вот мое мнение — это у них не получится».

Председатель общества защиты прав автомобилистов также объяснил, почему он считает, что тарифное регулирование должно быть целиком в руках у государства.

«Это изначально была идея правительства — обязать всех автовладельцев застраховывать свои машины, — напомнил Канаев. — Поэтому ни о каком «свободном» установлении цен на страховки и речи быть не может. Государство просто обязано контролировать ценообразование и следить за деятельностью страховых компаний, поскольку они, по сути, занимаются господрядами, обслуживая население по требованию органов власти».

Напомним, 29 октября в нашей стране стали действовать свежие нормы закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Основной из них стала практика приравнивания внесения недостоверных сведений в полис ОСАГО к его полному отсутствию. Таким образом, если ложные сведения повлекли за собой необоснованные выплаты со стороны страховщика, он вправе возместить их с виновника ДТП.