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Малькевич призвал Кадырова подать в суд на Facebook

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Малькевич призвал Кадырова подать в суд на Facebook

Москва, 5 декабря. Председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал главу Чечни Рамзана Кадырова подать в суд из-за блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram.

По мнению журналиста Малькевича, Кадыров был забанен несправедливо. Он пообещал, что ФЗНЦ окажет содействие чеченскому политику, ему предоставят информационную и юридическую поддержку.

«Нас объединяет общее неприятие цензуры и самоуправства, которое творится на западных платформах в отношении пользователей из разных стран. Мы можем действовать единым фронтом», — заявил председатель фонда.

Напомним, что 4 декабря члены Фонда защиты национальных ценностей презентовали доклад о цензуре и двойных стандартах Facebook.

Малькевич потребовал от Facebook прописать точные правила социальной сети. Он подчеркнул, что цензура и блокировки недопустимы.

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