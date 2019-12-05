Тула хочет побить рекорд Кемерово по забегу Дедов Морозов

Тула, 5 декабря. Забег Дедов Морозов пройдет в Центральном парке Тулы 7 декабря. На соревнования пригласили местных жителей.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Зима по-тульски», который разработали по инициативе главы Тульской области Алексея Дюмина. Дедов Морозов и Снегурочек пригласили на большой марафон.

Организаторы будут ждать участников в 10.30 на фонтанной площади. Взрослые пробегут три километра, а дети — 300 метров. Победители новогоднего забега получат подарки, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что крупнейший парад Дедов Морозов готовят в Кемерово. Организаторы мероприятия пригласили на забег представителей Книги рекордов России.

Планируется, что по центру Кемерово пробегут более тысячи зимних волшебников.