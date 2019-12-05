Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тула хочет побить рекорд Кемерово по забегу Дедов Морозов

304
0 Оставить комментарий

Тула хочет побить рекорд Кемерово по забегу Дедов Морозов

Тула, 5 декабря. Забег Дедов Морозов пройдет в Центральном парке Тулы 7 декабря. На соревнования пригласили местных жителей.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Зима по-тульски», который разработали по инициативе главы Тульской области Алексея Дюмина. Дедов Морозов и Снегурочек пригласили на большой марафон.

Организаторы будут ждать участников в 10.30 на фонтанной площади. Взрослые пробегут три километра, а дети — 300 метров. Победители новогоднего забега получат подарки, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что крупнейший парад Дедов Морозов готовят в Кемерово. Организаторы мероприятия пригласили на забег представителей Книги рекордов России.

Планируется, что по центру Кемерово пробегут более тысячи зимних волшебников.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров