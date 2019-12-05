Распространяя цифровое ТВ, Роскомнадзор способствует развитию в РФ новейших технологий

Переход Российской Федерации на «цифру» проходит успешно: на сегодня внедрение цифрового наземного телерадиовещания произведено во всех 85 субъектах страны, сообщает Роскомнадзор. Ведомство проводит мониторинг внедрения цифрового ТВ и готово оказывать всемерную поддержку этому процессу.

Повсеместный переход нашей страны на «цифру» — очень важный этап развития в России современных технологий, в том числе технологии сотовой связи 5G. По итогам этого перехода происходит высвобождение тысяч частотных каналов, которые в дальнейшем будут использоваться для развития этой и других перспективных технологий в России, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей вице-президент Ассоциации кабельного телевидения РФ, директор группы компаний «АКАДО» Михаил Силин.

«Во-первых, отмечу: цифровое телевидение — это современная технология, которая позволяет давать потребителю картинку гораздо более высокого качества, чем раньше. А все проблемы, возникающие при переходе на «цифру», уверен, в скором времени будут решены, в том числе с помощью государственных структур. В связи с этим очень важно, что этот процесс, в частности, поддерживает и мониторит Роскомнадзор».

Все это поможет уже в ближайшее время успешно провести полный переход на цифровое вещание, отмечает эксперт.

«Во-вторых, переход на цифровое вещание действительно помогает высвобождать ресурс эфирных частот, а это очень важный ресурс. Это действительно экономия, которая помогает использовать высвобождаемые частоты под другие современные технологии, в том числе под технологию сотовой связи 5G, как это происходит во всем мире», — подчеркнул Силин.

Немаловажно и то, что цифровое вещание позволяет телевизионным каналам снизить затраты на распространение сигнала, добавил собеседник ФАН.

«Кроме того, отмечу, «цифра» серьезно развивает кабельное телевидение — если раньше по кабелю было доступно около 60 каналов, то теперь их число достигает нескольких сотен. А, в-третьих, сегодня активно идет интеграция сервисов эфирного и кабельного ТВ с сервисами Интернета — это тоже очень важный этап движения нашей страны к современным технологиям, без которых нам невозможно успешно развиваться», — подчеркнул Михаил Силин.

Как рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, по итогам перехода на цифровое телевещание в Центральном федеральном округе высвобождено 857 частотных каналов, которые в дальнейшем предполагается использовать для развития перспективных технологий.

На сегодня для перехода на «цифру» используется более 10,3 тысячи цифровых передатчиков ФГУП «РТРС» (государственной компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). С начала 2019 года количество аналоговых передатчиков в России сократилось на 11 тысяч, сегодня их всего около 8,8 тысячи.

Среди передовиков по переходу на цифровое вещание — Москва и Подмосковье, где покрытие составляет 100%, а также Забайкальский край (529 передатчиков), Дагестан (304) и Красноярский край (305).

Роскомнадзор мониторит этот процесс и дает все необходимые рекомендации по улучшению качества цифрового сигнала при поступлении соответствующих обращений от граждан. При необходимости ведомство привлекает специалистов, оказывающих услуги по установке, обслуживанию и ремонту систем, позволяющих принимать качественный телевизионный сигнал цифрового телевидения.