Движение общественного транспорта парализовано в Париже на фоне забастовки

Париж, 5 декабря. Движение общественного транспорта практически полностью парализовано в столице Франции, где в четверг начинается всеобщая забастовка против пенсионной реформы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Парижа.

В городе резко выросло количество велосипедов и сдающихся в аренду электрических скутеров. Единственные автобусы, которые можно увидеть на улицах французской столицы — это туристические и спецтранспорт жандармерии. К восточному вокзалу прибыла колонна автобусов полиции.

Напомним, что в Париже закрыто большинство линий метро и 67% автобусных маршрутов. В аэропортах Франции отменено 20% авиарейсов. В забастовке участвуют все государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и водители грузовиков.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон во время выборов обещал не повышать пенсионный возраст в стране, однако был вынужден ужесточить правила функционирования пенсионной системы, чтобы избежать дефицита ее бюджета.

Новая реформа отменяет 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан (железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы). Эти режимы позволяли выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Кроме того, продлено время выплаты пенсионных взносов.