Бейсбольная бита для вора. Как Чичваркин Россию раздел

Негативное отношение к радикальным либеральным идеям возникло в России не на пустом месте. В 1990-е годы страна почувствовала на собственной шкуре, что такое победивший либерализм. Оказалось, что адепты этого политико-экономического учения за несколько лет умудрились построить у нас настоящий «земной ад», сопровождая свои действия рассказами о «рае».

Герой нашего рассказа Евгений Чичваркин не просто участвовал в этом процессе разворовывания России. Для него, по его собственному признанию, либеральная идеология была идеальной картиной мира, в которой он хотел бы жить.

Однако сегодня бывший владелец «Евросети» влачит весьма жалкое существование в Лондоне, пытаясь найти место в маргинальной организации «Открытая Россия», спонсируемой беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Фарцовка как жизненное кредо

Евгений Александрович Чичваркин родился 10 сентября 1974 года. Местом своего рождения впоследствии он любил указывать Ленинград, хотя в свидетельстве о рождении числилась Москва. Такое разночтение выглядит объяснимым, если учесть, что мать Чичваркина была ленинградкой, а отец — столичным жителем.

Семья Чичваркина, по меркам позднего СССР, была преуспевающей: отец работал гражданским летчиком, а мать трудилась инженером-экономистом в Министерстве внешней торговли СССР.

Впрочем, впоследствии, чтобы придать своему происхождению некий флер загадочности, Чичваркин любил рассказывать, что один из его прадедов был из мокшей. Женя обожал выпячивать эту «восьмушку мордовской крови» на публичных мероприятиях, наряжаясь в мокшанскую «вышиванку».

Искусство обмана вообще стало вторым кредо Евгения уже с подросткового возраста. По его воспоминаниям, еще во время учебы в школе №28 он часто бегал за сигаретами «Космос» в другой район, где ему их продавали из-под полы «по 70 копеек за пачку». Потом он перепродавал их сверстникам в родной школе уже за полный рубль, хотя сам не курил.

За такие проступки, неодобряемые при СССР, Чичваркина не раз ловили, устраивали выволочку и даже отказались принимать в ВЛКСМ.

Неизвестно, как бы все повернулось в дальнейшем, однако под самый конец школы Чичваркин оказался совсем в другой стране. Еще школьником он окончил подготовительные курсы при МГУ и в том же 1991 году поступил в Государственную академию управления по специальности «экономика управления на автотранспорте».

Но к тому времени отнюдь не учеба стала главной страстью Евгения. В начале 1990-х Чичваркин открыл несколько торговых точек на знаменитом Лужниковском вещевом рынке. В его лавках продавался всевозможный дешевый ширпотреб: от лака для ногтей до модных джинсов.

Чтобы товар был виден издалека в чудовищной толчее Лужников, Чичваркин придумал свой первый маркетинговый фокус: он поднимал образцы товаров вверх особой конструкцией из удочек и железной рамы в форме буквы «Т».

В 1996 году рынок в душе и жизни Чичваркина окончательно победил. Несмотря на то, что после окончания вуза он поступил в аспирантуру, это ничем не закончилось — диссертацию он так и не защитил.

Тогда же друг детства Тимур Артемьев предложил Евгению помочь ему заняться торговлей мобильными телефонами. К тому времени Артемьев уже владел компанией «Медиком», которая успешно продавала стационарные телефоны с популярным тогда автоматическим определителем номера (АОН). В итоге в конце 1996 года года Чичваркин стал завхозом салона сотовой связи «Медиком» в Малом Златоустинском переулке в Москве.

В новой компании Чичваркин тут же развернул самую активную деятельность по продвижению сотовых телефонов покупателям. В 1997 году мобильный телефон еще был атрибутом роскоши и успеха, и многие хотели его купить за полцены, хотя бы и в подержанном состоянии. Блестящим рекламным ходом Чичваркина стало размещение бесплатных объявлений в газете «Из рук в руки» от имени физического лица: «Продам телефон Nokia. Недорого. Женя». В салоне «Медикома» закипела жизнь.

2 апреля 1997 года Артемьев предлагает Чичваркину партнерство, и они регистрируют компанию «Евросеть». По утверждению Чичваркина, идея о создании «Евросети» пришла к нему «из ноосферы», а вот деньги на закупку первой партии мобильных телефонов, 2000 долларов США, предоставил ему взаймы отец.

За десять лет роста под началом Чичваркина «Евросеть» стала крупнейшим оператором салонов связи, работающей в формате дискаунтера — компании, предлагающей телефоны по сниженным ценам. Этому в немалой степени способствовала предельно «серая» схема завоза товара, представлявшая собой плохо замаскированную контрабанду.

Суть ее состояла в следующем. Не имея в начале работы объективных данных о стоимости телефонов и опыта с высокотехнологичным импортом, российская таможня в начале 2000 годов приняла для определения таможенной стоимости импортируемого товара общий приказ, позволявший оформлять телефоны по так называемым «профилям риска». Приказ этот называли «сеткой», так как все непонятные электронные устройства в нем были разбиты по очень грубым разделам.

Этот приказ позволял таможенникам, как вспоминает сам Чичваркин, оценивать телефоны стоимостью до 100 долларов в 20 долларов, стоимостью от 100 до 200 долларов — в 30 долларов и так далее. Подобные манипуляции практически на порядок уменьшали таможенные сборы с телефона.

Примерно две трети аппаратов ввозились самолетами через Шереметьевскую таможню, а остальные ехали «по земле» — главным образом, через Северо-Западное таможенное управление.

Теоретически «сетку» могли использовать все участники рынка. Но на практике работу с Шереметьевской таможней монополизировала брокерская компания ВАТ-ТСВ, принадлежавшая Якову Ардашникову, а в Санкт-Петербурге подобную схему реализовала оптовая компания «Телеко». Стоимость «услуг» Ардашникова для торговцев телефонами составляла 3–7% от реальной цены аппаратов.

По оценке исследовательской компании IDC, объем российского рынка мобильных телефонов в 2004 году составлял 4,5 млрд долларов США. Следовательно, за «серую» растаможку торговцы платили Ардашникову по 150–300 млн долларов в год, уклоняясь от налогов на гораздо большую сумму — около 1 млрд долларов.

«Евросеть» Чичваркина была одним из главных клиентов Ардашникова, получавшим через его структуры практически все свои «серые» телефонные трубки. Впоследствии те продавались в салонах немного дешевле, чем у конкурентов, не имевших доступа к «сетке».

Конечно, теперь многие говорят о том, что успеху «Евросети» в немалой степени способствовали некие «прорывные идеи» отвечавшего за маркетинг Чичваркина. Действительно, рекламные кампании фирмы всегда шокировали людей яркими лозунгами, ненормативной лексикой и идеями на грани фола.

Например, в 2003 году была проведена необычная акция «Разденься и получи телефон!», во время которой девушкам и парням предлагали публично оголиться за новый аппарат в подарок. Через год, чтобы бесплатно получить мобильный телефон, нужно было прямо в салоне сделать роспись на своем обнаженном теле.

Однако все это время Чичваркин и его подельники в реальности «раздевали Россию», не доплачивая сотни миллионов долларов таможенных платежей в бюджет страны. Именно это лежало в основе успеха «Евросети», а не какая-то «гениальность» мелкого фарцовщика.

Обломавшийся на настоящем рынке

Ситуация с импортом мобильных телефонов резко поменялась в 2005 году, когда у государства все-таки дошли руки до этой «малины» на телефонном импорте. Прокуратура начала расследование злоупотреблений в Шереметьевской таможне, и сразу выяснилось, что схема с «сеткой» категорически противозаконна.

Ардашникова объявили в розыск по обвинению в контрабанде, и он скрылся в Израиле, а впоследствии был арестован в Монако. Замначальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина приговорили к девяти годам колонии.

В изменившихся условиях «Евросеть» потеряла одно из своих главных преимуществ — и оказалась всего лишь большой сетью салонов по продаже мобильных телефонов. «Магия Чичваркина» внезапно начала исчезать: как оказалось, фокусов с раздеванием явно недостаточно для работы на конкурентном рынке.

В итоге Чичваркин был вынужден в конце 2005 года пойти «на поклон» к тогдашнему министру экономического развития Герману Грефу, которому президент Владимир Путин годом ранее поручил курировать работу таможни. На той встрече Чичваркину предложили честную сделку: он отказывается от услуг всех таможенных посредников, платит на границе все налоги и сборы, а Греф, как представитель власти, лично гарантирует быстрое оформление грузов на таможне — четко и в срок.

Многие до сих пор считают, что «Чичваркин погорел на контрабанде». Отчасти это так — несмотря на сделку с Грефом, следствие по незаконному ввозу аппаратов «Евросетью» продолжалось без малого шесть лет. Только в декабре 2011 года новый президент России Дмитрий Медведев внес поправки в УК, в соответствии с которыми товарная контрабанда перестала быть уголовным преступлением. После чего 28 декабря 2011 года дело против «Евросети» было закрыто в связи с декриминализацией статьи.

Причиной бегства Чичваркина из России стала другая «уголовка», тоже косвенно завязанная на «серый» импорт. Громадные объемы неучтенных трубок «Евросети» тогда перемещались под контролем доверенных лиц Чичваркина, официально числившихся «экспедиторами». И, как оказалось, один из таких экспедиторов, некто Андрей Власкин, украл у «Евросети» телефонов на… 1 млн долларов!

Недостачу выявили летом 2003 года, после чего Власкин еще полгода был в бегах. В декабре его задержала милиция, но на время следствия он был отпущен под подписку о невыезде.

Сразу же после того как Власкин покинул отделение милиции, он попал в руки вице-президенту «Евросети» Борису Левину и его людям из службы безопасности компании. Левин лично надел на Власкина наручники, а потом избил его бейсбольной битой в своем кабинете. После этого экспедитора отвезли на одну из съемных квартир «Евросети», где его держали в наручниках, постоянно избивали и требовали расплатиться за пропавший товар.

Власкин сумел бежать из заключения лишь спустя месяц, в январе 2004 года. Однако все свое имущество он впоследствии переоформил на «Евросеть». Лишь когда стоимость переданного имущества превысила стоимость похищенного, компания отказалась от материальных претензий, и дело в отношении Власкина было закрыто.

Это, в общем-то, неудивительно — в «серой» схеме рыльце в пушку было у всех. Однако в деле остался эпизод с похищением и насильственным удержанием самого Власкина, что и послужило основой нового дела против Чичваркина и его подчиненных.

Летом 2008 года Власкин написал в прокуратуру России заявление о том, что его похитили и вымогали деньги. Левина и еще одного сотрудника «Евросети» арестовали 4 сентября того же года, а еще троим обвиняемым удалось скрыться.

Ситуация осложнялась тем, что именно в тот момент Чичваркин вышел на финишную прямую в вопросе продажи «Евросети». 22 сентября 2008 года он вместе с Тимуром Артемьевым подписал соглашение о продаже 100% компании «Евросеть» инвестиционной компании ANN, возглавляемой предпринимателем Александром Мамутом. Сделка была закрыта в октябре 2008 года.

Хочется подчеркнуть: ни о каком давлении на Чичваркина речи не шло. Постановление о привлечении Евгения в качестве обвиняемого по делу о похищении Власкина было выпущено только 14 января 2009 года, уже после того как Чичваркин добровольно покинул Россию и переехал в Лондон.

После этого ему несколько раз направлялись повестки с вызовом на допрос, но поскольку связаться с ним следствие не смогло, его обвинили заочно. Затем Чичваркин был объявлен в федеральный розыск.

И «вишенка на торте»: в конце 2010 года фигуранты дела о похищении Власкина были оправданы, после чего в январе 2011 года уголовное преследование в отношении Чичваркина было прекращено.

Но наш герой решил остаться в Лондоне — и встал в позу «обиженного» на российскую власть.

Оппозиционер без принципов

Надо отметить, что «медовый месяц» взаимоотношений Чичваркина и российских властей, который пришелся на период 2005–2008 годов, был с его стороны абсолютно добровольным поступком. Достаточно посмотреть на предвыборную агитацию Чичваркина за Путина и Медведева: ведь сделано с душой, красиво.

Причины эмиграции Чичваркина были сугубо экономическими — к 2008 году «Евросеть» уже достигла пределов своего роста, а продавать компанию пришлось с долгами на сумму 850 млн долларов США. Отразилось это и на стоимости продажи — за «Евросеть» заплатили всего 1,2 млрд долларов при обороте 3,14 млрд долларов. Впрочем, для Чичваркина и Артемьева это был несомненный успех — оба стали миллионерами.

А вот распорядились своим капиталом они очень по-разному. Если Артемьев организовал «Институт биологии старения» и сосредоточился на исследованиях в области старения живых организмов, биохимии и молекулярной биологии, то Чичваркин так и остался эпатажной пустышкой с присказкой «Евросеть — цены просто ….!»

Сразу после приезда в Лондон Чичваркин принимается ругать российские власти. Понятное дело — за отсутствие «либерализма» в экономике. При этом «Библией предпринимательства» и рецептом для России Чичваркин полагал… «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, считая, что «капиталистический строй, по сути, является не только строем наивысшей справедливости, но и наивысшей морали».

Как это сочетается с жизненным опытом самого Чичваркина, густо замешанным на контрабанде, спекуляциях, уклонении от уплаты налогов и даже похищениях людей, — вопрос риторический.

Во время событий на Украине Чичваркин выступил вполне ожидаемо на стороне Евромайдана, назвав его «началом окна возможностей, когда либеральная мировая общественность, скрестив пальцы, надеется, что Украина встанет на путь либеральных реформ». Хотя на деле речь шла о банальном вооруженном перевороте.

Зато по поводу воссоединения с Крымом Чичваркин высказался совсем иначе, заявив, что «Россия сделает с Крымом то же самое, что с Абхазией — это будет жемчужина в дерьме».

Вообще, в своих оценках действий Москвы Чичваркин иногда просто комичен. Например, условием «победы Грузии в войне 08/08/08» он назвал то, что к этому моменту в этой закавказской стране «уже прошли либертарианские реформы».

«Люди из Конгресса и Госдепа воспитаны на Оруэлле, Айн Рэнд, в Грузии тогда была близкая для них модель по ценностному ряду, поэтому они помогли и за три дня остановили российское вторжение», — заявил Чичваркин, комментируя итоги конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Так что, если вы не знали, кто остановил российские танки в полусотне километров от Тбилиси, то знайте — это Оруэлл.

Впрочем, такое лизоблюдство перед западными кумирами никак не помогло Чичваркину. Несмотря на то, что Чичваркин лично обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой включить его в «команду реформаторов», а в июле 2015 года даже встретился с премьер-министром Арсением Яценюком, на Украине он оказался никому не нужен.

«Гению маркетинга» лишь дали выступить на паре пресс-конференций в Киеве, где он уже традиционно «посветил» своей мокшанской вышиванкой. А вот сообщения о его возможном назначении главой «Укрнафты» оказались лишь слухами.

В итоге Чичваркина хватило лишь на то, чтобы в конце 2012 года открыть элитный магазин Hedonism Wines и ресторан Hide в престижном районе Лондона Мейфэр. Но и тут не обошлось без комизма. Евгений считал, что средняя цена бутылки в его магазине составит 200 фунтов, но затем его убедили продавать вино по цене от 10 фунтов — так как магазин просто не нашел бы своих покупателей.

Еще смешнее вышло с рестораном: по итогам прошлого финансового года он показал чистый убыток в 4,7 млн при вложениях 8,7 млн фунтов стерлингов. И ведь не помогла даже прочитанная от корки до корки «Библия предпринимательства»….

В итоге Чичваркин не нашел ничего более стоящего, чем примкнуть к «Открытой России» Михаила Ходорковского. Возможно, в этом сыграла роль личность его новой пассии и гражданской жены Татьяны Фокиной — по совместительству управляющей винного магазина и ресторана. Фокина работала в «Открытой России», а после переезда в Лондон возглавила «Открытый университет», также спонсируемый беглым олигархом.

А совсем недавно Чичваркин во всеуслышание заявил, что учреждает прямо в Лондоне собственный «Фонд по поддержанию борьбы с коррупцией и либертарианских инициатив». Зачем? Чтобы финансировать оппозицию в России, объяснил он. Мол, шлите ваши денежки мне, а я, весь такой честный и неподкупный, буду отсылать напрямую Алексею Навальному.

Нелепость ситуации заключалась в том, что Навальному сегодня меньше всего нужны деньги из-за рубежа. Его «Фонд борьбы с коррупцией» всеми силами пытается откреститься от статуса иностранного агента — но если теперь его будет открыто спонсировать лондонский фонд фрика-миллионера, то все эти попытки окажутся тщетными.

Некоторые наблюдатели решили даже, что Чичваркин решил просто-напросто подсунуть Навальному свинью, чтобы понравиться Ходорковскому, поскольку после провала сентябрьских выборов ОПГ ФБК выглядит в глазах многих «сбитым летчиком».

Сегодня, ближе к итогу своего жизненного пути, Евгений Чичваркин владеет сомнительным бизнесом в Лондоне, ругает Россию, носит клоунские наряды и подыгрывает беглому олигарху. Что может быть поучительнее?