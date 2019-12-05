Режиссеру Терезе Дуровой стало плохо в Москве

Москва, 5 декабря. Художественному руководителю «Театриума на Серпуховке» Терезе Дуровой стало плохо у себя дома, артистке вызвали бригаду скорой помощи, пишут СМИ.

По данным РЕН ТВ, 66-летняя звезда потеряла сознание у себя дома на Кутузовском проспекте. Женщина должна была спуститься к водителю в назначенное время, но ее не было. Обеспокоенный водитель поднялся в квартиру, где и нашел Дурову без сознания.

Сейчас, как пишет пресса, худрук столичного театра пришла в сознание, ей оказывают помощь. Не исключено, что режиссер отправится в больницу.

По информации Telegram-канала Mash, есть подозрения, что у Дуровой случился инсульт.

Тереза Дурова — правнучка циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова, а также дочь народной артистки РФ Терезы Дуровой. Женщина также является основателем «Московского театра клоунады», который уже девять лет носит название «Театриум на Серпуховке».