Ведущие программы «Прекрасная Россия Бу-бу-бу» на RT Митя Леонтьев и Виталий Серуканов уличили беглого олигарха Михаила Ходорковского в лицемерии.

Продюсер RT Митя Леонтьев поднял тему заработка в 90-е годы, когда ресурсы страны распределялись между определенными лицами, которых теперь принято называть олигархами. Михаил Ходорковский благодаря своему влиянию в сфере бизнеса получил самый лакомый кусок. В результате он присвоил миллиарды, фактически разграбив население. Мошеннические схемы позволили Ходорковскому крепко закрепиться в банковской сфере страны и кратно увеличивать капитал.

Экс-юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов предложил Ходорковскому отдать народу наворованные в 90-е годы средства (Ходорковский вывел за границу 51 миллиард рублей, а всего украл почти триллион рублей). Вместо помощи Алексею Навальному и скудному финансированию проведения различных незаконных акций беглый олигарх мог бы возвратить людям то, что является их по праву, считает Серуканов. Ходорковский сколотил свое состояние преступным путем, а теперь всех уверяет, что является честным предпринимателем.

Однако олигарх решил пойти дальше. Подконтрольное ему издание МБХ опубликовало статью, в которой рассказывается, что в 90-е годы вести бизнес было намного проще, чем в современной России.

Ведущие программы отметили, что выпущенный материал показывает ироничность ситуации и лицемерие Ходорковского. Очевидно, что в 90-е годы лично ему вести бизнес было намного проще. Ведь миллиардное состояние Ходорковскому абсолютно ничего не стоило, сообщил Леонтьев. Воровство у народа нельзя считать сложным ведением бизнеса.

«Безусловно, сейчас все намного сложнее», — с иронией сообщили ведущие.

Деятельность Ходорковского по получению средств в 90-е годы можно сравнить с заработком Мавроди на людях. Финансовые пирамиды также приводили к обнищанию народа и заработку мошенников.

В завершении обсуждения темы ведущие отметили, что имеющиеся факты мошенничества и присвоения народных средств, за которые Ходорковский отбывал тюремное наказание, не мешают Западу его хвалить и называть честным человеком и бизнесменом.