МИД РФ предупредил россиян об ограничении движения в Грузии

Москва, 5 декабря. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об ограничении движения в Грузии из-за опасности обрушения лавин и сильного снегопада.

В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского дипведомства в Twitter говорится об экстремальных погодных условиях в стране.

«Грузия — в связи с сильным снегопадом и опасностью схода лавин ограничено движение в районе Сванетия, на трассе Зугдиди — Джвари — Местиа — Ласдили и на участке Лахамула — Ушгули», — следует из публикации.

Также МИД сообщает о штормовом предупреждении, которое объявлено в ЮАР в провинциях Фри-Стейт и Гаутенг 5-7 декабря. В указанных областях ожидаются обильные осадки, сильные порывы ветра и возможно подтопление дорог.