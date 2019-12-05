Медведев отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. В прямом эфире глава Кабмина РФ подведет итоги работы правительства в уходящем году.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» стартовала в четверг в 12.00 в прямом эфире на российских телеканалах «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Мир», «Мир-24», «Звезда», а также радиостанциях «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Глава Кабмина РФ ответит на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Прямая трансляция интервью ведется в официальном аккаунте правительства во «ВКонтакте» и на YouTube. Кроме того, в этом году главные тезисы интервью размещаются в аккаунте правительства в Twitter, а кадры с площадки интервью публикуются в аккаунте правительства РФ в Instagram.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в рамках интервью глава российского правительства традиционно подведет итоги года, даст оценки событиям, которые произошли в уходящем году, а также ответит на вопросы журналистов. Ожидается, что главными темами интервью станут экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.

Интервью с Медведевым по итогам года стало 12-м за время его работы на постах премьер-министра РФ и президента страны. Впервые формат был опробован в 2008 году, когда Медведев занимал должность главы государства. В течение четырех лет программа называлась «Итоги года с президентом России», затем, когда Медведев занял пост председателя правительства РФ, она получила нынешнее название — «Разговор с Дмитрием Медведевым».