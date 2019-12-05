Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях в ряде стран Европы

97
0 Оставить комментарий

МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях в ряде стран Европы

Москва, 5 декабря. Министерство иностранных дел России предупредило соотечественников о демонстрациях и повышенных мерах безопасности в Бельгии, Австрии и Ирландии.

В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter указывается, что в Брюсселе запланирована на 5 декабря демонстрация сотрудников телекомпании VRT. В ведомстве отметили, что ожидаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта.

В этот же день акция в связи с жилищным кризисом пройдет в Дублине. Там также будут перекрыты дороги.

В Вене состоятся 6-7 декабря акции из-за повышения цен на бензин.

«Повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта», — говорится в сообщении в социальной сети.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров