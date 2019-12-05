МИД РФ предупредил россиян о демонстрациях в ряде стран Европы

Москва, 5 декабря. Министерство иностранных дел России предупредило соотечественников о демонстрациях и повышенных мерах безопасности в Бельгии, Австрии и Ирландии.

В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter указывается, что в Брюсселе запланирована на 5 декабря демонстрация сотрудников телекомпании VRT. В ведомстве отметили, что ожидаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта.

В этот же день акция в связи с жилищным кризисом пройдет в Дублине. Там также будут перекрыты дороги.

В Вене состоятся 6-7 декабря акции из-за повышения цен на бензин.