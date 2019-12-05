Плоской шуткой о звонке Симоньян Навальный готовил провокацию против Медведева — эксперт

Москва, 5 декабря. Экс-юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев высмеяли одиозного блогера Алексея Навального, опубликовавшего фейк о «проверенном» звонке главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Навальный ранее заявил в Twitter, что ему якобы «лично позвонила» сама Симоньян, которая «хотела обсудить» конференцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Однако фейк Навального тут же опровергла сама главред RT. Симоньян посоветовала скандальному блогеру «не пропускать таблеточки» и отметила, что случай с выдуманным звонком наглядно иллюстрирует, как в ФБК «проверяет» так называемые «расследования».

Уличенный во лжи Навальный попытался оправдаться и заявил, что это была на самом деле «невинная шутка», в которую даже поверили в ФБК.

Произошедшее обсудили Серуканов и Леонтьев, которые провели стрим RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Ведущие сошлись во мнении, что «плоские шутки» давно стали для Навального нормой. Одиозного блогера они уличили в поощрении тех, кто смеется над его неудачными подколами.

«Алексей постоянно плоско шутит, когда не знает, как ответить на вопрос, или когда не может придумать средства для достижения цели», — цитирует ведущих Nation News.

Как отметил Серуканов — бывший сотрудник ФБК — Навальный стремился устроить провокацию после неудачного вброса, в центре которого оказалась телеведущая Наиля Аскер-заде. Блогер, напомним, представил сомнительную информацию о яхте, самолетах и квартирах журналистки.

По мнению Серуканова, весь спектакль с Аскер-заде и ссорой с Симоньян нужен был лишь для перехода к Медведеву. Экс-юрист ФБК объяснил простую схему, которую активно использует Навальный, — выпустить невнятный основанный на слухах ролик, а затем уже основной материал, сделанный на заказ.

Напомним, Минюст России 9 октября включил так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выяснилось, что средства в бюджет ФБК перечислялись из США и Испании.

Кроме того, в финансировании ФБК признался беглый российский миллиардер Евгений Чичваркин, поддерживающий боевиков запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор»1.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против ФБК по подозрению в отмывании крупной суммы денег. Первоначально речь шла об одном миллиарде рублей, однако затем данная сумма была уменьшена до 75 миллионов рублей. Следствие полагает, что с января 2016 по декабрь 2018 года люди, имеющие отношение к ФБК, получали от неизвестных лиц средства, полученные преступным путем, и зачисляли их на счета организации через разные банки.

1 Организация запрещена на территории РФ.