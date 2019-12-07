Расследование дела сестер Хачатурян завершено. Россия за неделю. ФАН-ТВ

ДТП в Забайкалье Уголовное дело о крупном ДТП в Забайкалье передано в центральный аппарат СК РФ. Кроме того, стало известно о первом подозреваемом — был задержан 30-летний предприниматель из Читы. В компании, которой принадлежал разбившийся автобус, мужчина занимался организацией перевозок. В его офисе и по месту жительства прошли обыски. Дело возбуждено по статьям о халатности и нарушении правил безопасности. Напомним, что страшная трагедия произошла 1 декабря: у пассажирского автобуса, который ехал из Сретенска в Читу, лопнуло колесо — он слетел с моста в замерзшую реку Куэнга. Погибли 19 человек, еще 22 пострадали. ДТП стало одним из крупнейших в России за последние годы. Личности всех жертв уже установлены. Правительство региона выплатит их семьям по миллиону рублей. Потерпевшие (в зависимости от тяжести травм) получат до 400 000 рублей.

Россия и Украина договорились о транзите нефти Пока Москва и Киев пытаются договориться о транзите газа, куда успешнее обстоят дела на нефтяных полях. «Транснефть» и «Укртранснафта» заключили контракт на поставку черного золота через Украину. Об этом заявила украинская компания. Прежнее соглашение истекало меньше чем через месяц, и сейчас оно продлено на 10 лет, до конца 2029-го. Базовые принципы договора остаются без изменений. Стоит сказать, что минувшей весной «Укртранснафта» (это дочерняя компания «Нафтогаза») уже приостанавливала поставки из России, но лишь на время. Тогда причиной стало загрязнение на нефтепроводе «Дружба». Обнаружилось повышенное содержание хлоридов. «Транснефть» признала проблему, и в краткие сроки решила ее.

Расследование дела сестер Хачатурян завершено Следственный комитет России завершил громкое расследование против сестер Хачатурян. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения. Напомним, три девушки (Мария, Крестина и Ангелина) обвиняются в убийстве своего отца — Михаила. Две из них, как показала психиатрическая экспертиза, в момент преступления действовали осознанно. А вот к третьей, младшей, сестре, вероятно, применят принудительное лечение. Также в отношении девушек учтены и смягчающие факторы, ведь на убийство они решились из-за того, что отец избивал и насиловал их. Напомним, история вызвала в обществе огромный резонанс и множество дискуссий. Люди даже выходили на митинги с требованием усилить наказание за домашнее насилие, причем в этом вопросе встали на защиту сестер Хачатурян. Позднее в Совете Федерации представили новый законопроект — в нем изложены дополнительные меры по профилактике и защите от произвола в проблемных семьях. Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Путин подписал закон о предустановке ПО на смартфоны На уходящей неделе президент России Владимир Путин подписал несколько громких инициатив. Первая из них — законопроект о предустановке российского софта. Теперь смартфоны, компьютеры и телевизоры со «смарт-ТВ» появятся на рынке с отечественным ПО. Полный список программ и гаджетов, попадающих под этот закон, определяет российский кабмин. Кроме того, президент подписал еще один документ — об иностранных агентах в СМИ. Этот статус смогут получить не только юридические лица (т.е. конкретные издания), но и физические, например, журналисты, если они получают зарубежное финансирование. Подробнее об этом мы расскажем в Политике России.