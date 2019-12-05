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Путин отметил особое отношение россиян к книгам и чтению

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Путин отметил особое отношение россиян к книгам и чтению

Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям X съезда Российского книжного союза, в котором отметил особое отношение граждан страны к книгам. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«В нашей стране отношение к книгам всегда было особым, бережным и уважительным​​​. Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры», — следует из текста телеграммы.

Российский лидер обратил внимание на то, что в течение многих лет Российский книжный союз проводит огромную и кропотливую работу, направленную на популяризацию чтения, а также воплощает в жизнь необходимые образовательные, творческие проекты. Помимо этого, Союз эффективно сотрудничает с органами власти и бизнес-кругами по широкому спектру вопросов, связанных с развитием издательского дела.

Глава государства выразил уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие пройдет благополучно, запомнится участникам и гостям богатой повесткой и интересными дискуссиями.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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