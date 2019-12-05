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В Госдуме опровергли повышение стоимости ОСАГО на 30%

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В Госдуме опровергли повышение стоимости ОСАГО на 30%Москва, 5 декабря. Тарифы по ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна лишь их индексация на уровень инфляции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, ранее распространенная информация о росте стоимости была не более чем «вбросом».

«Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции, или около 4%», — опроверг данные Аксаков.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков сообщила, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться почти на треть.

Предполагалось, что тарифный коридор расширят на 30 % вверх и вниз, коэффициент мощности двигателя автомобиля исключат, однако на стоимость страховки будет влиять, в том числе, коэффициент за грубые нарушения ПДД.

29 октября в России вступили в силу новые правила ОСАГО, согласно которым для оформления страхового полиса владельцам транспортного средства нужно предоставлять не только протоколы ГИБДД, но и документы от МЧС и медиков.

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Источник: ТАСС
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