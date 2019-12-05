Сирия новости 5 декабря 16.30: курдские террористы атакуют в Ракке, оккупация США привела к эпидемии в Заевфратье

Сирия, 5 декабря. Курдские боевики атакую силы Турции на севере Сирии, США обвинили в создании катастрофической гуманитарной обстановки в Заевфратье, САА ведет огонь по боевикам в долине Аль-Габ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по террористам на западе Хамы, юге Идлиба и на севере Латакии.

ВС РФ: отправили на северо-восток Сирии конвой снабжения в сопровождении боевых вертолетов.

Армия Турции и союзные силы: противостояли курдским боевикам в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли правительственным силам в Идлибе, перессорились из-за низких зарплат боевиков.

Курдские вооруженные формирования: напали на протурецкие силы в провинции Ракка.

Международная коалиция: направила вертолеты в район месторождения «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, обвиняется в создании катастрофической гуманитарной обстановки в Заевфратье.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами, связанными с коалицией «Тахрир аш-Шам». Как сообщает источник в Twitter (@OGNreports), части САА нанесли ракетный удар по позициям боевиков в районе населенного пункта Кабана. На данный момент нет сообщений о попытках продвижения правительственных войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территории Заевфратья, подконтрольной американским оккупационным силам в провинции Дейр-эз-Зор, развивается эпидемия опасного заболевания — лейшманиоза, сообщает новостное агентство Arabi 21. Большое число случаев заболевания лейшманиозом зафиксировано в районе городов Аль-Багуз и Хаджин, которые были разрушены артиллерией и авиацией коалиции во главе с США в ходе противостояния с террористами ИГИЛ1.

Местные врачи указывают в числе причин эпидемии отсутствие нормальной системы здравоохранения на оккупированных США и курдскими боевиками территориях, отсутствие нормальной системы захоронения тел уничтоженных боевиков (множество тел было брошено гнить на улицах городов для устрашения местных жителей), катастрофическую гуманитарную обстановку в регионе, отсутствие систематической системы складирования отходов, что привело к загрязнению реки Евфрат — основного источника питьевой воды в регионе, а также работу примитивных установок переработки нефти.

Как неоднократно отмечалось, органы местного самоуправления и курдские боевики не имеют ни средств, ни возможностей для исправления ситуации, а силы американской оккупации самоустранились от проблем населения региона.

Источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщил о приземлении трех вертолетов коалиции США на территории нефтегазового месторождения «Аль-Омар». Предполагается, что транспортные вертолеты привезли логистическое и военное оборудование для оккупационных сил США, дислоцированных в регионе.

Провинция Идлиб

Правительственные войска наносят удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба. Артиллерия правительственных сил подвергла бомбардировке позиции боевиков у населенных пунктов Умм ат-Тинах, Сихаль, Умм-Джеляль, Тахтая и Аль-Фарджа, сообщает источник в Twitter (@MasarPressNet).

Между тем в Идлибе нарастают разногласия между членами различных вооруженных формирований, входящих в коалицию «Тахрир аш-Шам». Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), один из полевых командиров в районе города Маарет ан-Нуман увел своих боевиков с линии фронта в знак протеста против низких зарплат и постоянных задержек их выплаты.

Провинция Ракка

Курдские террористы атаковали протурецкие силы в провинции Ракка. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), столкновения идут в районе населенного пункта Арида. Эту информацию подтверждает протурецкий источник Twitter (@huseyinbozan).

Провинция Хама

Артиллерия САА наносит удары по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Хаваш на западе провинции Хама, в районе долины Аль-Габ, сообщает новостной источник в Twitter (@thiqanewsagency). Кроме того, по сообщению агентства Step News, правительственные силы, дислоцированные в районе лагеря «Джурин», нанесли артиллерийские удары по террористам в районе деревни Сармания в этом же районе.

Провинция Хасака

По крайней мере два вертолета ВС РФ были замечены на низкой высоте над городом Телль-Тамр в провинции Хасака. Сообщается, что вертолеты Ми-24 сопровождают российский конвой, в составе которого по крайней мере 20 грузовиков (предположительно, с оборудованием и снабжением для российской военной полиции на северо-востоке Сирии). Источник в Twitter (@FelixDerik) сообщает, что конвой вошел в Телль-Тамр с запада по международной автостраде М4 и проследовал на север, где находятся опорные пункты российской военной полиции.

Тем временем стало известно об очередном жестком убийстве в лагере беженцев «Аль-Хол», где содержится большое количество пленных террористов из группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), а также их жен и детей. Курдский источник в Twitter (@AzadiRojava) сообщает, что «жены ИГИЛ» в «Аль-Холе» убили женщину, подробности происшествия не приводятся.

1 Организация запрещена на территории РФ.