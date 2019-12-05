Медведев заявил, что экономика РФ прожила год нормально и стабильно

Москва, 5 декабря. Экономика России прожила этот год нормально и стабильно. Об этом председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего традиционного большого телеинтервью российским журналистам.
По словам Медведева, итоги года не всегда просто подводить. Кроме того, он отметил, что итоги всегда сопровождаются цифрами, но они характеризуют общую ситуацию.
«Экономика прожила год нормально и стабильно. Наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами... Мы должны расти так, как растет мировая экономика — 3% ВВП. Инфляция в пределах 3,8% — самая низкая инфляция за всю историю страны. Это означает, что цены меняются в этих границах. Ипотека — важный инструмент для людей, тоже связана с инфляцией и ключевой ставкой. Безработица была низкая, а в этом году и вовсе будет в районе 4,7%. Но все познается в сравнении. В других странах, например, фиксируется и 8%. Мы также рассчитываем, что профицит от ВВП составит 1,8%. Подчеркиваю, что значительная работа еще впереди», — рассказал премьер-министр.