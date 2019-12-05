Медведев заявил, что экономика РФ прожила год нормально и стабильно

Москва, 5 декабря. Экономика России прожила этот год нормально и стабильно. Об этом председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего традиционного большого телеинтервью российским журналистам.

По словам Медведева, итоги года не всегда просто подводить. Кроме того, он отметил, что итоги всегда сопровождаются цифрами, но они характеризуют общую ситуацию.