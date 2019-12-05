Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии совместно с фондом имени Ахмада Кадырова выдали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Музейриб, находящегося в нескольких десятках километров к северо-западу от Даръа. Мероприятие освещал спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

В данной акции также приняли участие подразделения военной полиции РФ, которые обеспечивали безопасность, а также фиксировали жалобы, поступающие от местных жителей на действия боевиков из состава террористических «спящих ячеек», периодически проявляющих активность в регионе.

Сотни жителей города пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. Детям были розданы школьные рюкзаки и письменные принадлежности, а взрослому населению – продукты питания, теплая одежда и одеяла. Всего было выдано более пяти тонн продовольствия, а также 1300 комплектов теплых вещей и предметов канцелярии.

По окончанию мероприятия население Аль-Музейриба выразило надежду на повторное проведение подобных акций и поблагодарили российскую сторону за поддержку.

Сотрудники ЦПВС регулярно поставляют гумпомощь жителям наиболее пострадавших из-за террористов районов Сирии, в последнее время российские офицеры часто навещают с этой целью провинцию Даръа. Так, в последние недели такие мероприятия были проведены в поселениях Эль-Куния и Алькин. Данные акции тоже посещал наш специальный корреспондент в Сирии.

Напомним, большая часть региона наряду с соседней провинцией Эль-Кунейтра находились под контролем «Джебхат ан-Нусры»1, «Исламского государства»1 (обе организации запрещены в России) и других исламистских бандгрупп практически с самого начала вооруженного конфликта в САР. Данные территории в юго-западной части страны были зачищены от террористов летом прошлого года в рамках операции правительственной Сирийской арабской армии (САА), которая проходила при помощи ВКС РФ.

Напомним, недавно Федеральное агентство новостей выпустило вторую часть расследования о сотрудничестве американцев с террористами ИГ1. Как выяснили наши репортеры, военные советники из США тренировали джихадистов, отправляя их в САР, и осуществляли поставки вооружений исламистам, взамен получая доступ к сирийской нефти. Вашингтон использует нелегально добытые ресурсы в целях собственного обогащения, а также для финансирования подконтрольных группировок.

В первой части расследования корреспондентам ФАН удалось доказать существование тесных контактов с ИГИЛ1 у некоторых представителей либеральных российских СМИ, а также факт серьезных финансовых вливаний в эти связи со стороны беглого бывшего олигарха Михаила Ходорковского. Было, в частности, выявлено, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков является непосредственным пособником боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.