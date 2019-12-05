Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Москва, 5 декабря. Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.

По сюжету, агент 007 спокойно живет на Ямайке, но его снова вынуждают вернуться на работу, чтобы он помог спасти похищенного ученого. Но дело оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Трейлер изобилует эффектными сценами погонь, различными по сложности трюкам и красивыми, дорогими автомобилями, указал телеканал «360».

Главную роль в картине исполнил Дэниел Крейг, который играет агента 007 с 2006 года, пишет «Газета Кемерова». В образе злодея предстанет звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек.

Изначально фильм должен был ставить Дэнни Бойл, но он покинул проект из-за разногласий с Крейгом. Позднее на его место пришел Кэри Фукунага, снявший первый сезон «Настоящего детектива».

Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится 2 апреля 2020 года, в Россию картина приедет на неделю позже, отметила «Культуромания».