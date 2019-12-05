Москва, 5 декабря. Действия США по слому архитектуры стратегической стабильности ведут к наращиванию их военных возможностей, что угрожает всему человечеству, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Совбез РФ объяснил, почему США нагнетают напряженность по договору СНВ-3. По его словам, действия Вашингтона направлены на снятие любых международно-правовых ограничений американского военно-промышленного комплекса. Нургалиев считает, что по этой причине США отказываются от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также не желают пролонгации Договора о СНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.

Как пишет «Интерфакс», туда же относится и выход Вашингтона из ДРСМД.

«Расцениваем это как безответственное стремление США добиться мирового доминирования путем наращивания своих военных возможностей, что несет непосредственную угрозу всему человечеству», — заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок действия истекает в феврале 2021 года. Договор можно заменить другим документом или продлить на пять лет. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.

В июне занимавший тогда пост советника президента США Джон Болтон назвал договор «ущербным» и заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен. Он отмечал, что США настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений. По словам Болтона, оно должно быть заключено при участии России и Китая.

Москва в августе предложила Вашингтону принять для продления двухстороннего соглашения конкретные меры, сообщила со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Газета.ru».

В начале сентября Лавров заявил о необходимости диалога по вопросу продления СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что со временем у Москвы возникает все больше вопросов на тему выполнения соглашения.